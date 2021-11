Blagnac Place des Arts Blagnac, Haute-Garonne Info contre les violences faites aux femmes au marché de plein vent – Samedi 20 novembre Place des Arts Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Samedi 20 novembre, de 9 à 12h, place des Arts, un stand d’information sur l’accès au droit et la lutte contre les violences faites aux femmes sera installé sur le marché de plein vent dans le cadre de la campagne de sensibilisation “Stop aux violences faites aux femmes, brisons le silence et agissons ensemble “. [Pour aller plus loin](https://fr.calameo.com/mairie-de-blagnac/read/00384393823ee1532667f) Stand d’information sur l’accès au droit et la lutte contre les violences faites aux femmes Place des Arts Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

