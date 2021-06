Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Influence : Biennale du textile contemporain Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Venez apprendre une technique et participer à un projet collaboratif autour du textile qui sera exposé durant la deuxième édition d’Influence, biennale du textile contemporain du 16 juillet au 19 septembre 2021. J’HABILLE MON TERRITOIRE

+33 5 64 19 00 10

