Ateliers Médicis, le vendredi 25 juin à 20:30

Biguine, mazurka et valses créoles : Infernal Biguine invite à danser et voyager lors d’un bal antillais avec un orchestre composé de sept musiciens, à l’instrumentation atypique et au son chaleureux qui partagera des chansons d’amour, du quotidien et engagées. dans le cadre de l’opération mon été ma région Ateliers Médicis 4 allée françoise nguyen Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T20:30:00 2021-06-25T22:30:00

