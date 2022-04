Indispensables insectes (Découverte faune, flore) Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

Indispensables insectes (Découverte faune, flore) Eu, 2 juillet 2022, Eu. Indispensables insectes (Découverte faune, flore) Eu

2022-07-02 14:30:00 – 2022-07-02

Eu Seine-Maritime Au cours d’une balade sur cet espace naturel remarquable, découvrez les insectes forestiers et apprenez sur leur mode de vie, leur adaptation et leur rôle dans la nature.

Rendez-vous à l’Eglise de Monchy-sur-Eu. Animée par le Département.

Prévoir des chaussures de rando. Au cours d’une balade sur cet espace naturel remarquable, découvrez les insectes forestiers et apprenez sur leur mode de vie, leur adaptation et leur rôle dans la nature.

Rendez-vous à l’Eglise de Monchy-sur-Eu. Animée par le Département.

Prévoir… enslittoral@seinemaritime.fr +33 2 32 81 68 70 https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Au cours d’une balade sur cet espace naturel remarquable, découvrez les insectes forestiers et apprenez sur leur mode de vie, leur adaptation et leur rôle dans la nature.

Rendez-vous à l’Eglise de Monchy-sur-Eu. Animée par le Département.

Prévoir des chaussures de rando. Eu

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Eu Adresse Ville Eu lieuville Eu Departement Seine-Maritime

Eu Eu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/

Indispensables insectes (Découverte faune, flore) Eu 2022-07-02 was last modified: by Indispensables insectes (Découverte faune, flore) Eu Eu 2 juillet 2022 Eu seine-maritime

Eu Seine-Maritime