Incas et conquistadors

La Chacana, direction Pierre Hamon

En 2018 le film d’animation Pachamama, se déroulant dans la Cordillère des Andes des conquistadors, est porté par une musique remarquable, convoquant les racines culturelles des univers précolombien et andin. Ce travail musical est celui du flûtiste Pierre Hamon, spécialiste des musiques anciennes et passionné des civilisations amérindiennes, qui redonne vie à tout un univers sonore unique, dont les origines précèdent la période de la conquête espagnole.

Tout au long de ce programme, Pierre Hamon et son ensemble La Chacana explorent l’incroyable richesse de cet héritage culturel et musical et nous convient à un grand voyage au temps de la Conquista !

