Macbette Théâtre Buvilly, vendredi 10 mai 2024.

Les baladins de la Séquanaise présentent « Macbett »

Les barons Candor et Glamiss complotent pour éliminer l’archiduc Duncan. Malheureusement, ils seront doublés par les deux amis généraux Macbett et Banco, assoiffés de pouvoir, qui souhaitent également s’emparer du trône.

Appuyés dans leur projet par deux sorcières qui leur prédisent gloire et pouvoir, puis aidés de Lady Duncan et sa suivante, les deux compagnons assassinent le roi.

Mais voilà que tout ne se déroule pas comme prévu lorsque Banco réalise que son ami, devenu souverain, ne lui montre pas autant de considération qu’il l’avait promis…

De Eugène Ionesco

Sur réservation.

Tarifs 10€ et 6€. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 20:30:00

fin : 2024-05-10

Salle des fêtes

Buvilly 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté baladins@orange.fr

