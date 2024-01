Novisce + Renards de Renom Maison Familiale Rurale Salins-les-Bains, vendredi 10 mai 2024.

Début : 2024-05-10 21:00:00

fin : 2024-05-10

Dans le cadre du festival Chansons en Fête

Novisce

En trio, Novisce présente cette nouvelle formule où se mêlent l’urgence de la parole en français, des voix, d’un violoncelle, d’une guitare et d’un piano, le tout dans un paysage électro/pop.

En effet, même si les mots peuvent se suffire à eux-mêmes, ils s’en trouvent souvent affirmés, sublimés et dépassés lorsqu’ils font corps avec la musique.

Renards de Renom

Cinq voix, des percussions, un synthé basse. Renards de Renom c’est une famille sauvage qui se frotte aux paillettes des harmonies vocales et de la pop. La mélancolie n’est jamais triste, la joie toujours douce-amère. Renards de Renom c’est se jouer des terrains vagues et des herbes hautes. C’est traverser le temps et l’espace pour finir sur le parking d’une boîte de nuit. C’est danser sous la pluie pour sentir ses habits mouillés contre la peau.

Maison Familiale Rurale 15 Route de Blégny

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté accueil@lemoulinjura.fr



