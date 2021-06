Incarner sa Puissance Personnelle: Déployer sa Voix Être sa Voie Camping lou Tuquet, 6 août 2021-6 août 2021, Fonroque.

Incarner sa Puissance Personnelle: Déployer sa Voix Être sa Voie

du vendredi 6 août au dimanche 8 août à Camping lou Tuquet

Suite à cette période particulière, nous t’invitons à venir nous rejoindre pour reconnecter à ta puissance personnelle lors d’un weekend en pleine nature. Ce passage particulier a peut -être impulsé un mouvement en toi qui t’a donné envie d’explorer ce lien avec toi-même et de te connecter à ton pouvoir intérieur. Tu te demandes peut-être comment Être aujourd’hui, dans l’incarnation de ta puissance, dans le monde, et aussi avec les autres. Avec le soutien de la nature et des éléments, nous ouvrirons des temps et des espaces d’expression et nous te proposerons plusieurs outils: * Le chant intuitif * Le chant en nature * La musique * Bodypercussion * La connexion à la puissance du corps à travers le jeu * La photographie : s’observer et se voir * Le pouvoir d’auto-guérison(*) de ta voix et de ton corps * La capacité d’aller chercher ses propres clés en soi * Le puissance de l’effet miroir du groupe * Le rire et le jeu, pour se rapprocher du je * La reliance à la Terre, aux éléments Nous te guiderons vers cette reprise de pouvoir personnel, pour tu puisses l’incarner et te déployer dans le monde, avec la force et le soutien du groupe et de la nature. Te déposer en confiance dans tes bras. Début du stage le vendredi soir. Arrivée possible sur le lieu à partir de 18h, pour vous installer. Début du stage 19h30. Dîner auberge espagnole (chacun amène ce qu’il veut manger). Premier atelier après le diner. Fin du stage le dimanche aux alentours de 16h. **LIEU DU STAGE** ********************* Dans la nature dans le Périgord Camping Lou Tuquet, 24500 FONROQUE Places limitées. Stage mixte. **LES INTERVENANTES** *********************** * Barboka. ° Praticienne chamanique (formée par la F.S.S), accompagnatrice à la re-connexion à soi, à l’ouverture et à la libération de son âme. ° Femme Médecine. ° Doula post-partum. Barboka – accompagnement et soins holistiques du corps et de l’âme, en individuel, en groupe et en cérémonies collectives. J’aime vous accompagner et vous entourer de bienveillance pour faciliter la rencontre avec votre âme. Vous guider dans votre exploration vers la re-connexion à vous-même. * Melanie A · De la Beauté, Partout ° Accompagnatrice en révélation de la Beauté en soi et autour de soi : pour rayonner ce que l’on est, et donner à voir ce que l’on peut offrir au monde, juste en étant soi. J’aime vous guider dans la libération de vos beautés intérieures, votre voix, votre âme, votre être profond. À travers mon objectif et d’autres outils, je vous accompagne pour mettre en lumière la Beauté. La votre, celle de vos projets, celle du Monde. **TARIF** *********************** * Frais pédagogiques: 220 euros * Hébergement et pension complète (du samedi matin au dimanche midi inclus): – En camping ou véhicule aménagés (amener son matériel de camping) : 70 euros – En chambre partagée : 90 euros * Pour le vendredi soir, prévoir un plat à partager, ou pour vous (selon ce que vous préférez). Tous les autres repas sont inclus dans la pension complète. * Transport : Possibilités de covoiturage avec les autres participants. **RESERVATION DU STAGE** **************** Afin de confirmer ta réservation, merci de remplir ce formulaire : [[https://forms.gle/E2KGASqVgJd6YdhR6](https://forms.gle/E2KGASqVgJd6YdhR6)](https://forms.gle/E2KGASqVgJd6YdhR6) Il te sera également demandé d’envoyer un acompte de 110 euros. Chaque inscription sera prise en compte quand l’acompte sera reçu. Si l’acompte n’est pas reçu, au bout d’une semaine, la place sera remise en disponibilité. **CONTACT & INFOS supplémentaires** *************************** Tu peux contacter une des deux organisatrices du stage : Melanie A · De la Beauté, Partout au 06 89 36 76 26 Barboka au 06 61 32 02 45 **PRECISIONS** *************************** (*) Les termes « guérison » et « guérir » s’entendent ici sur le plan spirituel et émotionnel et ne désignent en aucun cas la résolution de pathologies. Les effets bénéfiques de pratiques alternatives sur le bien-être général ne peuvent et ne doivent pas se substituer à un indispensable suivi médical.

Merci de vous inscrire via le formulaire : https://forms.gle/E2KGASqVgJd6YdhR6

Tu te demandes peut-être comment Être aujourd’hui, dans l’incarnation de ta puissance, dans le monde, et aussi avec les autres.

Camping lou Tuquet 24500 Fonroque Fonroque Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T18:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T16:00:00