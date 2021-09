Cossé-le-Vivien jardin public Cossé-le-Vivien, Mayenne INAUGURATION jardin public Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien

Cie CHAT’PITRES ————— ### Il faudra s’allonger sur le macadam… ### Simon a décidé d’être seul ! Seul pour parler d’une chose très importante à ses yeux : lui ! (et le monde). Alors il parle de tout, de rien, avec noirceur, humour, décalage ; embarquant le public dans ses errances théâtrales. Dans ce fourre-tout irrécupérable, lui seul sait où il veut en venir. MOUV’N’BRASS ———— ### Coup de sueur sur le dancefloor ### Des fanfares, il en existe. Des petites, des grosses, des velues, des tendres, des potaches, des sérieuses… Mais une fanfare qui racle le bitume à coups de sueur, qui inonde les champs de blé de transpiration, qui envoie au ciel du muscle et du son, il n’en existe qu’une : Mouv’n brass. Cie M’ZÊLE ———- ### Jozette Saison 2 ### C’est une fille qui change de robe… Elle jongle et joue de maladresse avec ingénuité… Jongleuse et comédienne, elle kidnappe le public par une performance en apparence naïve et poétique, mais il ne faut jamais se fier aux apparences… GAËLLE STEINBERG —————- ### Boîte de scène ### La boîte de scène c’est … VOTRE cabine photoscénique, livrophilique, très mirifique ! Mais encore ? C’est un entresort dans un photomaton, ou un spectacle avec photo-surprises incorporées … comme vous voulez ! C’est une performance avec des morceaux de vous dedans ! En détails … Mater des photomatons !..

GRATUIT / PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

SPECTACLES A VOIR EN FAMILLE jardin public RUE ST JACQUES 53230 COSSE LE VIVIEN Cossé-le-Vivien Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:00:00

