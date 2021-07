Inauguration du circuit : promenade sous les arbres Niederbronn-les-Bains, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Niederbronn-les-Bains.

Inauguration du circuit : promenade sous les arbres 2021-07-11 14:30:00 – 2021-07-11

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Enfilez vos chaussures de randonnée et votre sac à dos et partons découvrir les plus beaux arbre de la ville de Niederbronn-les-Bains !

La ville de Niederbronn-les-Bains constitue un magnifique écrin pour des arbres dont certains sont plus que centenaires. Ils jalonnent un parcours en ville à travers les parcs, à la lisière de la forêt et à travers les collines environnantes.

La municipalité vous propose un grand circuit de 7,9 km d’une durée d’environ 2h et un petit circuit urbain d’une durée de 1h.

Le grand circuit est constitué de 52 arbres dont 28 essences différentes valorisés par la ville de Niederbronn-les-Bains, en partenariat avec le Club Vosgien, à découvrir à pied ou à vélo.

+33 3 88 80 89 89

