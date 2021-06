Valjouffrey Valjouffrey Isère, Valjouffrey Inauguration des sites d’escalade et de bloc au refuge de Font Turbat Valjouffrey Valjouffrey Catégories d’évènement: Isère

Valjouffrey

Inauguration des sites d’escalade et de bloc au refuge de Font Turbat Valjouffrey, 26 juin 2021-26 juin 2021, Valjouffrey. Inauguration des sites d’escalade et de bloc au refuge de Font Turbat 2021-06-26 – 2021-06-26 Refuge Font Turbat Le Désert en Valjouffrey

Valjouffrey Isère Valjouffrey Isère Pascal Husse et Laurent Deschamps ont travaillé tout ce printemps pour vous préparer un site d’escalade tout équipé ainsi qu’un topo des blocs près du refuge ! a.hrdy@hotmail.fr +33 4 76 30 29 23 https://refugefontturbat.ffcam.fr/ Pascal Husse et Laurent Deschamps ont travaillé tout ce printemps pour vous préparer un site d’escalade tout équipé ainsi qu’un topo des blocs près du refuge !

Détails Catégories d’évènement: Isère, Valjouffrey Étiquettes évènement : Autres Lieu Valjouffrey Adresse Refuge Font Turbat Le Désert en Valjouffrey Ville Valjouffrey lieuville 44.86487#6.17834