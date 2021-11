Villeneuve-d'Ascq Halles de la Maillerie Nord, Villeneuve-d'Ascq Inauguration des Halles de la Maillerie – Biltoki Halles de la Maillerie Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

INAUGURATION DES HALLES DE LA MAILLERIE DU 10 AU 12 DÉCEMBRE ! Installées dans le nouveau quartier de La Maillerie, les halles sortent de terre pour devenir le lieu emblématique de l’art de vivre du Nord. Un endroit convivial pour faire son marché de produits frais, mais pas que ! Les halles seront aussi un lieu de vie propice à la dégustation : tables communes, manges-debout, tonneaux, comptoirs pour être au plus près des commerçants… pour permettre à tous les épicuriens de se régaler avec les meilleurs produits locaux, boire un café, à 2, à 3 ou plus. Et pour célébrer son ouverture, 3 jours de festivité à sauce Biltoki attendent les Lillois du vendredi 10 au dimanche 12 décembre. Le mot de la faim : Bienvenue chez vous ❤ Nos pépites gastronomiques : LA CRIÉE DE BOULOGNE-SUR-MER – Poissonnerie, écaillerie, traiteur de la mer LES VIANDES DU CHÂTEAUNEUF -Boucherie locale ROULE MA POULE – Rôtisserie HALLES MODERNES – Boucherie / traiteur TOUS À PLUMES – Volailler / traiteur LE TEMPS DES FROMAGES – Artisan fromager FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’APÉRITIF – Epicerie apéritive FROMAGES PHILIPPE OLIVIER – Fromager affineur LES FRUITS DE LA TERRE – Primeur BALME – Traiteur et épicerie truffée CAFÉ BILTOKI – La place des Bons Vivants MARCO – Pizza et traiteur italien STEVEN RAMON – Cuisine du Marché TTIAP – Basque Pop Food TATARTE – Tarterie VINIMARCHÉ – Caviste NALGON – Traiteur Mexicain THAIGER – Traiteur Thaï CERISE & CHOCOLAT – Pâtisserie INFOS IMPORTANTES 64 allée des Mannequins 59650 Villeneuve d’Ascq @hallesdelamaillerie @hallesbiltoki 3 jours de festivité à sauce Biltoki attendent les Lillois du vendredi 10 au dimanche 12 décembre. Halles de la Maillerie 64 allée des Mannequins Villeneuve-d’Ascq Nord

