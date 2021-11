Paris Porte de Versailles Paris Inauguration de MIF Expo, le salon du « Made in France », avec Agnès Pannier Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Inauguration de MIF Expo, le salon du « Made in France », avec Agnès Pannier Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie Porte de Versailles, 11 novembre 2021, Paris. Inauguration de MIF Expo, le salon du « Made in France », avec Agnès Pannier Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie

Porte de Versailles, le jeudi 11 novembre à 15:00 Alain Griset Porte de Versailles Parc des expositions 75015 Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T15:00:00 2021-11-11T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Porte de Versailles Adresse Parc des expositions 75015 Ville Paris lieuville Porte de Versailles Paris