Loire-Atlantique, Nantes Inauguration de la place Saint-Félix rénovée Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Inauguration de la place Saint-Félix rénovée, 1 décembre 2021, . 2021-12-01

Horaire : 18:00

Gratuit : non L’esprit village retrouve sa place Johanna ROLLAND, Maire de Nantes, et le Conseil municipal, et Présidente de Nantes métropole, et le Conseil métropolitain, ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la Place Saint-Félix rénovée, Mercredi 1er décembre 2021 à partir de 18 heures. Au programme : animations musicales et temps convivial en partenariat avec les commerçants de la place. Cet événement est organisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Respect des gestes protecteurs et présentation du passe sanitaire obligatoire pour l’accès au temps convivial. Attention : Pour des raisons de sécurité, circulation routière coupée sur la Place de 17h30 à 19h30. Accès véhicules exclusivement réservé aux résidents. adresse1} https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/inauguration-de-la-place-saint-felix-renovee

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres lieuville