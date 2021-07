Improvisation théâtrale Vic-de-Chassenay, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Vic-de-Chassenay.

Improvisation théâtrale 2021-07-30 – 2021-07-30 Château Bourbilly

Vic-de-Chassenay Côte-d’Or Vic-de-Chassenay

EUR 10 10 5 comédiens et 1 pianiste improvisateurs professionnels chevronnés (sacrés champions du monde en la matière pour plusieurs d’entre eux !) et exerçant leurs armes dans toute la francophonie, se retrouvent au Château de Bourbilly pour une grande première : un spectacle où toutes les histoires seront inventées et jouées en direct sous les yeux du public !

Ce dernier aura l’immense privilège et l’éminent pouvoir de décider du thème de l’improvisation à laquelle les artistes devront se plier, puisqu’ils auront proposé par écrit quelques mots qui serviront de base au spectacle.

contact@terres-auxois.fr +33 3 80 97 05 96 http://www.terres-auxois.fr/

