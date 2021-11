Impré(visible) Université Rennes 2 – Campus Villejean, 29 novembre 2021, Rennes.

Impré(visible)

du lundi 29 novembre au vendredi 28 janvier 2022 à Université Rennes 2 – Campus Villejean

C’est déroutant chaque fois, la manière dont chaque prise de vue se développe. Un délicieux processus qui mélange de la prévoyance et du hasard. C’est inattendu, le rendu de chaque photo, l’émotion qui s’en dégage. La manière de tenter de faire naître de détails qu’on peut penser anodins, du banal, de ces infinités d’instants, un condensé de sensations. Parvenir à les faire exister, à les faire compter, à faire qu’ils ne nous quittent plus jamais. Et quand on les regarde, quand on contemple le moment désormais figé, il y a là une force, ce n’est plus seulement ce que l’on voit qui nous touche, mais le reflet de quelque chose en soi. Ça déclenche une émotion profonde, pouvant être déconcertante. Exposition à découvrir à la Mezzanine (bât. O, 1er étage)

Entrée libre

Photographies de Nina Helye, étudiante en Licence 2 Arts plastiques à l’université Rennes 2.

Université Rennes 2 – Campus Villejean Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine



