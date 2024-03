Impressions mobiles Mont-Saint-Aignan, vendredi 22 mars 2024.

Impressions mobiles Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Vendredi

Soutenue par les étudiants, l’Université de Rouen-Normandie a commandé à la designer sculptrice Christel Sadde et à son binôme Marco Miniussi une installation artistique d’envergure à installer dans le hall de 300 m2 de la Maison de l’Université. Reflétant l’esthétique du mouvement impressionniste et avec des matériaux recyclés, les deux artistes investissent l’espace par des mobiles. Ils utilisent la gamme chromatique employée par les impressionnistes, et notamment par Claude Monet dans sa série des cathédrales, afin d’évoquer le changement permanent de la lumière extérieure et l’impression qu’elle induit.

Les sculptures, discrètement motorisées et éclairées constituées de grandes virgules qui symbolisent la touche impressionniste et de formes ovoïdes qui caractérisent les palettes de peinture rappellent le plein air, les mouvements dus au vent et la couleur constamment changeante des paysages.

​​​​​​Atelier de pratique plastique 17/04 de 12h30 à 14h30 Maison de l’Université de Mont-Saint-Aignan

Atelier d’écriture 22/05 de 17h à 17h Labo Victor Hugo de Rouen

Atelier de sensibilisation aux matières 18/09 de 12h30 à 14h Maison de l’Université de Mont-Saint-Aignan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-08-31

Place Émile Blondel

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie accueil.mdu@univ-rouen.fr

L’événement Impressions mobiles Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2024-03-01 par Seine-Maritime Attractivité