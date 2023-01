Imperfecto Le Creusot, 1 avril 2023, Le Creusot .

Imperfecto

Esplanade François Mitterrand L’arc Scène Nationale Le Creusot Saône-et-Loire L’arc Scène Nationale Esplanade François Mitterrand

2023-04-01 20:00:00 – 2023-04-01 21:00:00

Jann Gallois, depuis ses débuts dans la famille hip-hop, n’a cessé de faire évoluer sa danse et de mélanger les genres. David Coria, danseur de flamenco déjà émérite, est lui aussi friand de collaborations artistiques. Leurs forces créatives devaient donc fusionner : c’est une pièce hybride, flamboyante et pleine d’humour, d’une technicité irréprochable et d’une inventivité généreuse dans la découverte respective de leurs univers.

Au langage gestuel éclectique de l’une répond l’énergie flamenca de l’autre. Tantôt nobles tantôt sauvages, assoiffés de curiosité, leurs corps se rejoignent et découvrent leurs imperfections – d’où le titre.

Pour sublimer ces échanges, un trio lui aussi inattendu : le puissant Cantaor David Lagos, son percussionniste et son pianiste, du flamenco comme on entend rarement !

Danse conseillé à partir de 6 ans.

