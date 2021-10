Immersion dans la culture argentine avec « Argentina » Salle événementielle de Pratgraussals, 25 octobre 2021, Albi.

Ce mois-ci, avec le festival « Argentina », l’association Artetango invite les Albigeois à une immersion dans la culture argentine. Au programme, du cinéma avec la projection de trois films salle Arcé : « La conspiration des belettes » de Juan José à 18h15, « Solo » d’Artemio Benki à 20h30 le 25 octobre et « Karnawal » de Juan Pablo Felix le 30 octobre à 18h15, suivi d’un repas argentin à la salle événementielle de Pratgraussals. Pour relier naturellement le festival et le musée Toulouse-Lautrec, quoi de mieux que la peinture de Toulouse-Lautrec, sous le regard de l’auteur argentin Julio Cortázar ? C’est ce que propose la lecture du texte « Un Gotan pour Lautrec » portée par la voix de Solange Bazely le 27 octobre à 15h au mTL. Le 28 octobre à 18h15, salle Arcé, un documentaire et un concert-récit à 21h à l’Athanor célébreront le centenaire de la naissance du compositeur et bandonéoniste argentin Astor Piazzolla (1921-1992). Enfin, les tangueros et les tangueras ne vont pas se priver de fouler le parquet de la salle événementielle de Pratgraussals, le 29 octobre à 21h, avec l’orchestre Quinteto Tango Spleen SPLEEN (Italie) et le 30 octobre avec le trio Juan Del Monte suivi d’un spectacle de danses (folklore argentin).

