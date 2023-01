Immersion – Concert à Saint-Germain-d’Ectot Aurseulles, 8 avril 2023, Aurseulles Aurseulles.

Immersion – Concert à Saint-Germain-d’Ectot

Centre Culturel Le DOC, 24 Rue de la Croix des Landes, Saint-Germain-d'Ectot, Aurseulles, Calvados

2023-04-08 20:30:00 – 2023-04-08 22:30:00

Centre Culturel Le DOC 24 Rue de la Croix des Landes

Aurseulles

Calvados

Aurseulles

Soirée de concerts, avec en première partie de la musique et calligraphie improvisées avec Alexis Persigan et Setsushi Shiraishi, suivi d’une performance sonore “Pianoïse ou le piano bien bruité” avec Emmanuel Lalande et ses invités.

Musique et calligraphie improvisées

Lorsque les sons se dessinent dans l’instant. La calligraphe Setsushi Shiraishi crée sur le moment tandis que Alexis Persigan improvise et creuse tout ce que son trombone lui offre. Entre l’inspiration mutuelle et la confrontation de pratiques complémentaires, cette rencontre inédite donnera à voir ce que le son nous évoque et provoque en nous.

Performance sonore “Pianoïse ou le piano bien bruité”

Six pianos et autant de musiciens pour une tentative de transformer le roi des instruments chromatiques en une machine infernale à faire du bruit. Pour cette occasion, les pianos seront accordés spécifiquement afin qu’aucune des cordes ne soit accordée de la même manière. En faisant jouer tous les pianos, on devrait pouvoir y entendre un bruit blanc ou tout du moins un son s’en approchant.

mlediation@le-doc.fr +33 6 70 37 61 35

TITOUAN MASSÉ

Centre Culturel Le DOC 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles

