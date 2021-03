Paris Institut national d'histoire de l'art (INHA) Paris Images du monde, images du pouvoir : noter et dessiner le ballet équestre, du carrousel à la contredanse à cheval (xviie-xviiie siècles) Institut national d’histoire de l’art (INHA) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Images du monde, images du pouvoir : noter et dessiner le ballet équestre, du carrousel à la contredanse à cheval (xviie-xviiie siècles)

du jeudi 8 avril au vendredi 9 avril à Institut national d'histoire de l'art (INHA)

À partir d’un corpus de livres de fête conservés à la bibliothèque de l’INHA, ces journées chercheront à saisir les enjeux de la notation du ballet équestre, dans une relation à l’histoire de la danse, mais aussi à l’histoire des sciences et l’histoire politique. Comment interpréter l’évolution de la représentation et de la notation des ballets équestres à l’aune d’une histoire intellectuelle valorisant une certaine « mathématisation de la nature » ? Ces formes notationnelles recourant au schéma et au diagramme convergent-elles avec l’évolution majeure de la notation de la danse au xviiie siècle ? Ces représentations qui oscillent entre image géométrique analytique et représentation topographique révèlent une tension entre l’image comme outil matériel de la pensée et l’image mimétique de l’événement, plaisir renouvelé de la fête sur la page qui donne à voir et à penser la fête. __ **Intervenants** Benoît Bolduc (université de New York)

Dominique Cordellier (musée du Louvre)

Carola Finkel (université de Francfort)

Berenike Heiter (université de Vienne)

Marika Knowles (université de St Andrews)

Antonin Liatard (INHA)

Margaret McGowan (professeure émérite, université du Sussex)

Martina Papiro (FHNW, Bâle)

Anne-Sophie Rieth (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Vincent Thomasset (chorégraphe), Franca Varallo (université de Turin)

Marina Viallon (EPHE)

