Oise Organisé par le réseau des médiathèques du Beauvaisis. Profitez des beaux jours pour contribuer à notre exposition collective ! En vue des Journées Européennes du Patrimoine, partagez votre lieu, bâtiment, espace… préféré de votre rue, quartier, ville. Mode d’expression libre : photo, dessin, texte, peinture… dans un format maximal de 40 x 50 cm avec légende. Toutes les créations reçues seront exposées à la médiathèque du centre-ville du 17 septembre au 15 octobre. Envoyez votre contribution du 1er juillet au 1er septembre, par courrier à Médiathèque du centre-ville – Exposition collective JEP – 46 rue de Gèsvres, par mail : s.lecomte@beauvaisis.fr ou déposez-la dans votre médiathèque.

