Il y a 150 ans… La Commune de Paris Bibliothèque Les Jacobins- Fleury-les-Aubrais, 22 juin 2021-22 juin 2021, Fleury-les-Aubrais.

du mardi 22 juin au samedi 26 juin à Bibliothèque Les Jacobins- Fleury-les-Aubrais

Exposition organisée par la bibliothèque les Jacobins : * Les femmes et leur rôle pendant la commune exposition du 22 au 26 juin aux horaires d’ouverture de la bibliothèque – Entrée libre et gratuite par l’association des amis et amies de la Commune de Paris. L’engagement des Communardes a été une étape importante sur le chemin de l’émancipation des femmes et son héritage féministe fait toujours sens. * Les Pétroleuses Concert vendredi 25 juin à 19 h – Entrée libre et gratuite Pauline Floury (accordéon, chant) et Séverin Valière (guitares, chant) Ce spectacle en duo retrace l’histoire de la Commune de Paris à travers le destin de femmes engagées, dont certaines, appelées les Pétroleuses, étaient soupçonnées d’actions incendiaires contre le gouvernement en place. * Le mystère de la Rue Ramey Enquête interactive en plongée dans la Commune de Paris samedi 26 juin de 17 h à 19 h par la Cie Les Pêchus A partir de 12 ans. Gratuit sur inscription En 1871, à Paris, pendant les événements de la Commune, une disparition n’a rien d’exceptionnelle. Mais le notaire Dubreuil, de la rue Ramey, semble être suffisamment influent pour que VOUS, gardes nationaux nouvellement recrutés, soyez chargés de l’enquête.

Exposition, concert et enquête interactive organisés par la bibliothèque Les Jacobins

Bibliothèque Les Jacobins- Fleury-les-Aubrais 45400 Fleury les Aubrais, Fleury-les-Aubrais Loiret



