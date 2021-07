Il nous faudrait un secrétaire – Ambra Senatore & Marc Lacourt – Saison Grand T Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN, 22 octobre 2021-22 octobre 2021, Nantes.

2021-10-22 Représentations du 21 au 23 octobre 2021

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 8 € à 17 €

Danse . Directrice du CCN de Nantes, Ambra Senatore crée des pièces facétieuses. Cette fois, elle s’associe avec le chorégraphe Marc Lacourt pour un duo divaguant. Au gré de leurs souvenirs, ils partent, reviennent, s’échappent et embarquent les spectateurs dans leur vagabondage. Leur danse théâtralisée est une invitation à faire, ensemble, oeuvre de l’inattendu et de la joie. Fertile en fantaisie, la rencontre des chorégraphes et interprètes Ambra Senatore et Marc Lacourt s’articule autour de la relation. Si la première cherche « une danse qui rencontre les gens » et puise dans la vie des détails qu’elle déplace et passe à la loupe, le second considère le spectateur comme partenaire, établit des règles du jeu et cherche le moment magique où « le beau prend le pas sur la raison ». Sur le plateau, avec simplicité, ils prennent appui sur le présent et l’improvisation, préparent un grand voyage et dansent sur l’indéfini. Car, sans savoir où ils vont, ils invitent le public dans leur frêle embarcation où l’humour est de mise, autant que les surprises. Mais, il n’y a pas à dire, pour mettre un peu d’ordre dans leur généreuse équipée, dans ce fatras d’humanité, il leur faudrait un secrétaire. Chorégraphie et interprétation : Ambra Senatore et Marc Lacourt Durée : 1hEn coréalisation avec le Centre Chorégraphique National de Nantes.

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN 23 Rue Noire Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes