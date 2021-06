Chaville Parc de l'hôtel de ville Chaville, Hauts-de-Seine Il « été » une fois Parc de l’hôtel de ville Chaville Catégories d’évènement: Chaville

Parc de l'hôtel de ville, le samedi 3 juillet à 14:00

### Il « été » une fois 14h : troc de plantes proposé en partenariat avec le service Parcs et jardins de Chaville dans le sein de GPSO 15h : Heure du conte pour les enfants de plus de 3 ans 16h : Samedi, c’est permis ! Jeux de société ou jeux issus de la littérature Jeunesse pour enfants et adultes Evènement organisé par la médiathèque de Chaville qui propose différentes animations pour petits et grands Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville Hauts-de-Seine

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T18:00:00

