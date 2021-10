Roubaix Le Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix Il était une fois… Les contes de fées à l’Opéra Le Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Le Conservatoire de Roubaix, le mardi 14 décembre à 19:00

Fantasma se réveille dans un univers qu’elle ne connaît pas…cela ressemble à une scène d’opéra où une étonnante poupée joue du piano. Découvrez les histoires de Cendrillon et de la Belle au Bois dormant revisitées par l’atelier d’art lyrique du Conservatoire de Roubaix sous la direction de Brigitte Toulon, leur professeur. Tous ces personnages de contes de fées vous feront découvrir le monde du chant classique et de l’opéra. Brigitte Toulon, _Ecriture et mise en scène_ Anne Secq-Delecroix, _Accompagnement piano_

Entrée 4 euros

Spectacle lyrique Le Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix Nord

2021-12-14T19:00:00 2021-12-14T20:30:00

