du mercredi 1 décembre au mercredi 15 décembre

Laissons les petites oreilles et les grandes imaginations des enfants vagabonder pendant la première quinzaine de décembre avec une programmation de contes oniriques, malins et musicaux dans plusieurs bibliothèques de Toulouse. Mercredi 1er décembre à 15h Kémet, la terre noire par Layla Darwiche Médiathèque des Pradettes Samedi 4 décembre à 10h30 Inuk, contes arctiques par Dominique Rousseau Bibliothèque Duranti Samedi 4 décembre à 16h Contes inuits Aux origines du monde par la Cie Sputnik Médiathèque Danièle Damin Mercredi 8 décembre à 10h Bêtes Rencontres par l’Arbre à sons Médiathèque Saint-Exupéry Mercredi 8 décembre à 15h30 L’enfant Nine Médiathèque Rangueil Samedi 11 décembre à 10h30 Il était une fois… Once upon a time par Sharon Evans Bibliothèque Bonnefoy Mercredi 15 décembre à 10h30 Il pleut ! Il mouille ! par Laetitia Bloud Bibliothèque Ancely Mercredi 15 décembre à 16h30 Rêverie… des contes pour s’évader par Laetitia Bloud Médiathèque des Izards Laissons les petites oreilles et les grandes imaginations des enfants vagabonder pendant la première quinzaine de décembre avec une programmation de contes oniriques, malins et musicaux dans plusieurs Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

