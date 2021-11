Ieuterki en concert Saint-Macaire, 4 décembre 2021, Saint-Macaire.

Gregg Weiss (ex Tildon Krautz) nous présente de sa ville natale new yorkaise Iuterki, un trio au son festif et vivant dont l’univers oscille entre Blondie,The Funky Meters, Vic Chesnutt et The Grateful Dead … avec Thibaud Pfender (Drum) et Paul Gonet (Bass Guitar).

Repas à partir de 20h, sur réservation

Concert à partir de 22h

