2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Idées de jardin

Faites-le plein de plantes et de fleurs !

Retrouvez horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes… dans le cadre enchanteur du Parc Mauresque. Exposition, vente de plantes et d’arbustes

Rosiers, hortensias, bougainvilliers, fruitiers, agrumes, palmiers, plantes aromatiques, grimpantes…

Des brouettes vous sont prêtées pour transporter vos achats jusqu’à votre véhicule. Pôle environnement avec des intervenants dédiés et des ateliers pour tous. Exposition des peintres de la « Promenade des Arts ». Coin gourmand, pour vous restaurer et vous rafraîchir tout au long de la journée. Entrée gratuite, de 10h à 18h Faites-le plein de plantes et de fleurs !

