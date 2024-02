Marché printanier, artisanal et gourmand Sauternes, jeudi 9 mai 2024.

Marché printanier, artisanal et gourmand Sauternes Gironde

Venez assister à un marché printanier, artisanal et gourmand au cœur du village de Sauternes ! Divers exposants seront présents horticulteurs, créateurs et artisans, figurines historiques, décos de jardin, plants, etc.

Mais aussi de nombreuses animations

– exposition de tracteurs

– jeux pour enfants (manège, pêche à la ligne)

Restauration et buvette sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 09:00:00

fin : 2024-05-09 18:00:00

Place de la Mairie

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine assopatrimoinesauternesmartine@gmail.com

L’événement Marché printanier, artisanal et gourmand Sauternes a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Sauternes Graves Landes Girondines