Voiles en liberté Jetée et port ostréicole Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Gironde Voiles en liberté Jetée et port ostréicole Andernos-les-Bains, 9 mai 2024 07:00, Andernos-les-Bains. Andernos-les-Bains,Gironde Des gréements traditionnels, catamarans, dériveurs, initiations au kayak de mer, etc..

Programme détaillé en ligne prochainement.

Accès libre..

2024-05-09 fin : 2024-05-10 . .

Jetée et port ostréicole Place Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Traditional rigs, catamarans, dinghies, sea kayaking introductions, etc.

Detailed program coming soon.

Free access. Aparejos tradicionales, catamaranes, lanchas neumáticas, clases de kayak de mar, etc.

Programa detallado próximamente.

Acceso gratuito. Traditionelle Takelagen, Katamarane, Jollen, Einführungen ins Seekajakfahren, usw..

Detailliertes Programm in Kürze online.

Freier Zugang. Mise à jour le 2023-12-04 par OT Andernos-les-Bains Détails Heure : 07:00 Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Code postal 33510 Lieu Jetée et port ostréicole Adresse Jetée et port ostréicole Place Louis David Ville Andernos-les-Bains Departement Gironde Lieu Ville Jetée et port ostréicole Andernos-les-Bains Latitude 44.73997 Longitude -1.10087 latitude longitude 44.73997;-1.10087

Jetée et port ostréicole Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains/