La balade de Mayou aux prés salés La Teste-de-Buch, jeudi 9 mai 2024.

La balade de Mayou aux prés salés La Teste-de-Buch Gironde

Avec Sandrine, guide conférencière, nous vous invitons à découvrir en famille le petit paradis des prés salés à la Teste de Buch.

Cette animation Adiou ! Balade aux prés salés avec Mayou ! est une véritable balade des cinq sens, destinée aux familles avec enfant(s) à partir de six ans. La visite se fait dans les pas de Mayou pêcheuse émérite qui initie petits et grands aux secrets de la nature.

Vous goûterez les salicornes et les obiones, observerez les échassiers et les limicoles, vous saurez enfin pourquoi la vase est- rouge et comment les marées modifient ce paysage enchanteur. Vous découvrirez ce qu’on prépare à partir du saule, du bouleau et de l’acacia.

Rendez-vous avec Sandrine et Mayou pour un bol de nature et d’air iodé !

Une fiche de visite est remise à chaque enfant.

Boucle environ 3,5 km. 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 11:00:00

fin : 2024-05-09 12:30:00

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.com

L’événement La balade de Mayou aux prés salés La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2024-02-19 par OT La Teste-de-Buch