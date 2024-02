Les 3j Cissacais Cissac-Médoc, jeudi 9 mai 2024.

L’association Ici c’est Cissac présente les 3j de Cissac, RV désormais traditionnel et incontournable.

Au programme de ces 3 jours festifs

– Jeudi marché et vide-greniers, apéro-concert de Leslie Rayan, scènes ouvertes, concert basque (église de Cissac), soirée Asie avec foodtruck et karaoké

– Vendredi vide-greniers, grand loto, concours de pétanque, marché des créateurs, apéro musical, grand marché gourmand et bal sur le thème des Années 80 avec l’orchestre Polyester

– Samedi marche gourmande, jeux olympiques des petits Cissacais, 2Cv en folie, les associations Cissacaises en représentation, soirée bandas et paëlla et bal de clôture.

Parc de la Mairie

Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine icicestcissacmedoc@gmail.com

