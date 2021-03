I Muvrini en concert à Genève ! BFM – Bâtiment des Forces Motrices, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Genève.

I Muvrini en concert à Genève !

BFM – Bâtiment des Forces Motrices, le samedi 4 septembre à 20:00

On a souvent demandé à I Muvrini s’il chante la modernité ou la tradition. Dans ce

spectacle il répond mieux que jamais qu’il chante la colère, l’espoir, l’amour, et qu’il ne sait toujours pas si cela relève de la modernité ou de la tradition.

I Muvrini parle au Monde et à chacun de nous : « Non, ton plus beau jour n’est pas encore arrivé“.

Les deux corses évoluent depuis 1979 en promouvant créations polyphoniques et chants du patrimoine corse, privilégiant les collaborations avec des choristes prestigieux ou des artistes avides d’ouverture musicale.

De Véronique Sanson (en 1994) à Sting (1998), en passant par Mc Solaar (2002), Anggun ou Tina Arena, les frères Bernardini ont su allier mélodies classiques du répertoire corse et reprises telles que l’ “Amsterdam” de Brel ou “Streets of Philadelphia” de Springsteen. L’album “Curagiu” confère à I Muvrini un Disque d’or en 1995.

En 2007, I Muvrini s’entoure de 500 choristes et sort un album, “I Muvrini et les 500 choristes”.

I Muvrini se moque des modes et parvient à faire résonner la profondeur de ses chants dans un esprit d’ouverture que beaucoup leur envient…

CHF 75.-

Les “petits mouflons” d’I Muvrini, alias Alain et Jean-François Bernardini ont su capturer la beauté des chants traditionnels corses sans les enfermer dans les clichés du folklore ou du nationalisme.

BFM – Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève



