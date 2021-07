Bordeaux i.boat Bordeaux, Gironde I.boat summertime i.boat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**En prescription cet été** : **tous les mardis**, dj set vinyles et cocktails par le Cancan, **les mercredis**, cinéma en plein air (réservation obligatoire sur notre site via l’agenda), **les jeudis soirs**, concerts au bord de l’eau ainsi que l**es week ends**, dj sets et marchés. **VEN.23.07** 17H00 BLONDE VENUS LA PLAGE DE L’IBOAT AHOY FESTIVAL : DESTINATION DONIBANE 20H00 BLONDE VENUS CONCERT CONCERT AU BORD DE L’EAU – BOTIBOL **SAM.24.07** 17H00 BLONDE VENUS LA PLAGE DE L’IBOAT AHOY FESTIVAL : DESTINATION DONIBANE 20H00 BLONDE VENUS CONCERT CONCERT – TROPICAL HORSES **DIM.25.07** 12H00 BLONDE VENUS LA PLAGE DE L’IBOAT AHOY FESTIVAL : DESTINATION DONIBANE & BANQUET GOURMAND PAR VIVIEN DURAND **LUN.26.07** 17H00 BLONDE VENUS MARGARETT VINTAGE – BARAK’À FRIPES 19H00 BLONDE VENUS DJ SET – THEA 19H00 LA PLAGE DE L’IBOAT DJ SET : PRINCE CHOUCHOU 19H00 BLONDE VENUS SOIRÉE FERTILE – L’AGRICULTURE URBAINE À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE – IBOAT X AKEBIA **MAR.27.07** 19H00 BLONDE VENUS DJ SET – 45 TOURS MON AMOUR 19H00 LA PLAGE DE L’IBOAT DJ SET : BEBY **MER.28.07** 19H00 GHETTO BLASTER : LAROZE 22H00 BLONDE VENUS CINÉMA PLEIN AIR CINE PLEIN AIR – LA VIE AQUATIQUE DE WES ANDERSON JEU.29.07 19H00 BLONDE VENUS QUIZZ – ALORS, ON BUZZ ? **VEN.30.07** 19H00 BLONDE VENUS DJ SET – DJ MI LAINE 19H00 LA PLAGE DE L’IBOAT DJ SET : WAVEY CUTS 20H00 BLONDE VENUS CONCERT CONCERT AU BORD DE L’EAU – TIO MADRONA **SAM.31.07** 16H00 LA PLAGE DE L’IBOAT MAISON ÉCLOSE X GIROFARD 19H00 BLONDE VENUS DJ SET – XLAB Garanti anti-virale, la programmation culturelle de l’IBOAT ne prend pas de vacances. i.boat cours Henri Brunet – Quai Lawton – 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

2021-07-22T17:00:00 2021-07-22T23:00:00;2021-07-23T17:00:00 2021-07-23T23:00:00;2021-07-24T17:00:00 2021-07-24T23:00:00;2021-07-25T12:00:00 2021-07-25T22:00:00;2021-07-27T17:00:00 2021-07-27T23:00:00;2021-07-28T17:00:00 2021-07-28T23:00:00;2021-07-29T17:00:00 2021-07-29T23:00:00;2021-07-30T17:00:00 2021-07-30T23:00:00;2021-07-31T17:00:00 2021-07-31T23:00:00

