### **Qu’es-ce que l‘hypnose?** L’hypnose est un **état modifié de conscience**, appelé aussi » transe ». La transe est un **phénomène naturel** et nous sommes naturellement toutes les heures et demi dans cet état de conscience modifiée. C’est, comme lorsque vous regardez un film ou que vous conduisez en « mode automatique ». L’état hypnotique nous permet **d’accéder à l’inconscient**, dans lequel se trouve **nos propres ressources** : celles non exploitées, et dont nous n’avons pas conscience. Nous sollicitons cet état naturel à des fins thérapeutiques et positives. ### **Comment fonctionne l’hypnose?** Pratique **douce et bienveillante**, respectueuse de la personne, l’hypnose est fondée sur l’utilisation de « _suggestions dites indirectes_ » qui mènent à un état de **profonde relaxation**. ### **L’Atelier collectif** Il permet de répondre à vos interrogations sur cette pratique qui parait pour beaucoup « mystérieuse » et source de fantasmes .Au cours de cette séance collective (5 personnes), vous découvrirez ce qui se cache derrière l‘hypnose et vous expérimenterez la transe. Un moment de pleine relaxation. ### **Déroulement de la séance collective** Dans un premier temps, une présentation du groupe, tour de table et **présentation de l’hypnose Ericksonienne**. Ensuite, nous passons à la pratique : **l’expérimentation de l‘état de conscience modifiée**. Un **petit voyage intérieur** dont vous ressortirez pleinement détendu et relaxé. Nous finirons pas un retour sur les expériences vécues. Puis, viendra le temps des questions. _Vous êtes en groupe mais l’expérimentation reste personnelle. Vous vivrez votre propre « voyage intérieur« . Vous êtes totalement libre de partager votre expérience ou de la garder pour vous._ Enfin, ce moment est accessible à tous (à partir de 18 ans), il n’est pas nécessaire d’avoir déjà fait l’expérience d’un état hypnotique. Cette séance n’a pas pour objectif le travail thérapeutique (à réaliser en individuel). Ici, je vous propose une immersion, une expérimentation de la transe et la découverte de l’hypnose. Une occasion idéale pour vous offrir un moment d’apprentissage, de découverte et de détente ?. Pensez à apporter une petite couverture ou un tissu pour vous couvrir.

