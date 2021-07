Hussam Aliwat File7, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Magny-le-Hongre.

**HUSSAM ALIWAT** Passionnée, fougueuse, tourmentée. Telle est la relation que Hussam Aliwat entretient avec son oud depuis l’enfance. Accompagné de deux violoncelles et d’une batterie, il parvient à faire le pont entre Orient et Occident en fusionnant les styles et les frontières. Son langage artistique opère une révolution palpitante qui bouscule le jazz, la musique de film et le rock. À travers son premier album sobrement intitulé « BORN NOW », Hussam Aliwat nous présente une musique émotionnelle, cinématique et dense, entre héritage oriental, polyrythmies, nappes oniriques, esprit intensément rock et modulations jazz. Surdoué autodidacte, il transgresse les normes comme d’autres génies ont brisé les codes de leurs instruments : le bandonéon de Piazzolla, la guitare de Jimi Hendrix et rassemble aussi bien les amoureux du oud, les inconditionnels du jazz, comme les fans de rock alternatif.

