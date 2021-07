Hunspach Hunspach Bas-Rhin, Hunspach Hunspach vous accueille : musique et folklore Hunspach Hunspach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hunspach

Hunspach vous accueille : musique et folklore Hunspach, 14 août 2021-14 août 2021, Hunspach. Hunspach vous accueille : musique et folklore 2021-08-14 11:00:00 – 2021-08-15 22:00:00

Hunspach Bas-Rhin Hunspach Durant tout un week-end, venez partager un bon moment avec le Groupe Folklorique de Hunspach tout en profitant d’animations musicales en soirée. Restauration sur place. Le Groupe Folklorique de Hunspach vous accueille au centre du village pour des animations musicales en soirée, ambiance conviviale garantie ! Restauration sur place. +33 7 78 12 88 03 Durant tout un week-end, venez partager un bon moment avec le Groupe Folklorique de Hunspach tout en profitant d’animations musicales en soirée. Restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Hunspach Étiquettes évènement : Autres Lieu Hunspach Adresse Ville Hunspach lieuville 48.95343#7.94287