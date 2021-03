GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt HUMILIÉS ET OFFENSÉS Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

HUMILIÉS ET OFFENSÉS Ferme de Bel Ebat, 10 avril 2021-10 avril 2021, GUYANCOURT. HUMILIÉS ET OFFENSÉS

Ferme de Bel Ebat, le samedi 10 avril à 18:00

Cette ardente fresque dépeint la jeunesse secouée par un irrépressible désir de révolte, insurgée contre une société à bout de souffle, injuste et anti-fraternelle. Natacha quitte sa famille pour vivre son amour avec Aliocha, le fils de l’ancien employeur de son père. Ce dernier, offensé au plus profond de sa chair après avoir perdu son emploi, se bat pour retrouver sa dignité et intente un procès au père d’Aliocha, un homme qui se révèle cynique et brutal, avide de réussite. Aliocha, qui tente en vain de se libérer de l’emprise de son père, rencontre de jeunes activistes qui vont bouleverser son existence… Avec une insolente habileté, Anne Barbot met en scène cette grande épopée sentimentale et sociale, premier grand roman de Fiodor Dostoïevski. Multipliant les points de vue, elle adapte avec brio l’œuvre en quatre épisodes, dont chacun épouse la trajectoire d’un personnage différent, comme autant de parcours initiatiques en quête de liberté. Le spectateur est au carrefour de ces destinées incarnées par des comédiens si engagés qu’ils parviennent à brouiller la distance entre le réel et la fiction – La terrasse Une collation russe sera offerte durant l’entracte en partenariat avec le Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 9,25€

Théâtre (dès 15 ans) Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-10T18:00:00 2021-04-10T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu Ferme de Bel Ebat Adresse 1 place de Bel-Ébat Ville GUYANCOURT