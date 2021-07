humair / kerecki / lê quang LE TRITON, 30 octobre 2021-30 octobre 2021, Les Lilas.

humair / kerecki / lê quang

LE TRITON, le samedi 30 octobre à 20:30

« Il y a trente ans j’éditais pour la Galerie Frémeaux& Associés un album de six grandes lithographies réalisées par Daniel Humair et intitulées “Scratch Bop and Paper”. J’ai toujours entendu dans les traits de l’abstraction narrative de la peinture de Daniel les fondamentales de ses baguettes sur les peaux et vu dans les aplats, les harmoniques parfois longues des cymbales. De l’instrument soutien, encadrant, Daniel s’en détache pour devenir le chef d’orchestre humble qui arrange les configurations les plus créatives et qui emmène les soufflants dans la transe. Notre maitre du tambour illustre la phrase de Charles Cros “Un disque, c’est trois minutes de silence àdécorer”. Car Daniel n’a pas de gène àdécorer ce “DrumThing” dans lequel son comparse, le formidable soliste Vincent Lê Quang, peut agir sur l’écrin rythmique que lui offrent un Stéphane Kerecki magistral et l’un des plus grands batteurs mondiaux du jazz. » Patrick Frémeaux

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

DRUM THING

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



