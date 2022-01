Hugo Pernet, COLLECTED POEMS Les Bains du Nord, 29 janvier 2022, Dijon.

Cette exposition personnelle d’Hugo Pernet emprunte son titre à la littérature et à l’édition. Les « Collected Poems » sont des ouvrages compilant les textes d’un poète, certains inédits et d’autres déjà publiés, avec pour objectif de proposer une vue d’ensemble de l’œuvre de l’auteur. L’idée de compiler tableaux inédits et déjà montrés est associée ici au projet d’une exposition qui paraît entièrement monographique et rétrospective, avec des périodes et des séries différentes, suggérant plusieurs temporalités et récits distincts. Mais en réalité, une seule des salles est consacrée à des œuvres « anciennes », produites entre 2013 et 2019 ; les autres ont toutes été réalisées en 2021 et 2022, faisant de cet ensemble une présentation au plus près de l’actualité de l’artiste. Nous voulions également monter une exposition avec ce que l’artiste avait sous la main dans son atelier et son stockage, et proposer une monographie dijonnaise de son travail. Toutes les œuvres exposées ont été créées dans les quatre ateliers successifs qu’il a occupé à Dijon, depuis son arrivée il y a dix ans. Pour Hugo Pernet, le choix de ce titre est à moitié sérieux. Il avait le souhait de faire une proposition qui ait réellement une dimension rétrospective, mais qui imite aussi le récit que ce genre d’exposition construit. Choisir la poésie comme modèle lui permet de contrer l’idée d’une démarche et d’un sens clairs ou de toute assimilation du travail à une pensée qui le dominerait. L’œuvre peinte d’Hugo Pernet est marquée par le refus d’être définie par un style, d’être limitée par une manière, de répondre à ce que l’on croit être en droit d’attendre d’elle. Elle se dérobe et évolue sans se laisser enfermer dans une norme. La poésie comme modèle lui permet aussi de mettre en avant l’autonomie de chaque peinture à l’intérieur de la série et de chaque série dans l’ensemble, à la manière des poèmes dans les livres ou de la poésie « sérielle » de Jack Spicer. Après une peinture géométrique conceptuelle, méthodique et référencée, Hugo Pernet propose depuis quelques années une peinture figurative plus légère déclinée en différentes séries de styles divers. Si les modalités sont différentes entre l’abstraction et les figurations, le choix d’Hugo Pernet de se mettre à distance, pour laisser les formes paraître et les couleurs parler, est le même. Les œuvres produites pour cette exposition sont le fruit, d’une part, d’un travail de recherche sur le collage amorcé lors d’une résidence à la Fondation Thalie à Bruxelles en 2021, et d’autre part de la réflexion née de l’écriture d’un texte sur l’artiste américaine Shirley Jaffe. La technique de collage enfantine ou régressive mise au point par Hugo Pernet correspond au style « flottant » de ses peintures, entre abstraction et figuration, parodie et appropriation… Le sujet des tableaux est toujours un peu absent. Il s’échappe et s’il est figuratif, c’est une figuration sans conviction. Dans une position héritée de l’abstraction la plus radicale, le véritable sujet vient du tableau lui-même, il est un contre-sujet, à la manière dont une peinture s’autonomise pour livrer son propre discours. ————————— Hugo Pernet (né à Paris en 1983) est un artiste et poète français vivant à Dijon. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreuses institutions telles que le Mamco (Genève), le Palais de Tokyo (Paris), le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, la Villa Médicis (Rome), le Musée d’art contemporain de Lyon, le FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA (Bordeaux), le FRAC Bourgogne (Dijon), le FRAC-Arthotèque Nouvelle-Aquitaine (Limoges), la Hunter College Gallery (New York)… ————————— Horaires d’ouverture des Bains du Nord en période d’exposition : Mercredi, jeudi, vendredi et dimanche 14h30/18h00 Samedi 11h00/13h00 – 14h00/18h00 Fermé les 1er et 8 mai 2022

