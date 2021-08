Fellering Fellering Fellering, Haut-Rhin Hors les murs : Balade guidée Fellering Fellering Catégories d’évènement: Fellering

En présence de Livia Meneghetti, docteur en égyptologie, partez à la découverte des Jardins de Wesserling sous la forme d'une « balade guidée » ! Considérés comme une manifestation des puissances divines, les Égyptiens aimaient les jardins pour leur fraicheur, pour l'agrément qu'ils procuraient, mais aussi pour tout ce qu'ils produisaient : des fruits, des légumes, du papyrus, du vin… Les jardins étaient composés de façon parfaitement géométrique, avec un tracé toujours régulier. Si la météo est mauvaise, l'animation prendra la forme d'une conférence à la médiathèque.

