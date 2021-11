HOP ! TROUVÉ ! Le Mans, 15 décembre 2021, Le Mans.

HOP ! TROUVÉ ! Le Mans

2021-12-15 – 2021-12-15

Le Mans Sarthe

Festival Noël prend ses Quartiers. « Hop ! Trouvé ! », de la compagnie Label Caravan. Hop ! Trouvé ! C’est un voyage plein de poésie et d’humour qui est proposé aux petits par une grande variété graphique d’un film à l’autre mais aussi par des scenarii autour du « cherche et trouve » qui finalement se rejoignent sur le fond : la quête de l’autre. Dès 3 ans. 10h30 et 15h30. 40 min. Genre : Ciné concert. Renseignements et retrait des places au Service du développement et de l’action culturels, 02 43 47 36 52.

