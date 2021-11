Hommage aux « Percussions de Strasbourg » Conservatoire de Nantes, 5 décembre 2021, Nantes.

2021-12-05

Horaire : 11:00 12:00

Gratuit : oui Entrée selon consignes sanitaires en vigueur.

Cette formation mythique fondée dans les années 60 a révolutionné la pratique et l’image des percussions par la création d’œuvres inédites pour cette vaste famille instrumentale. Aujourd’hui, enseignants et grands élèves des conservatoires de la région leur rendent hommage en interprétant quelques-unes des œuvres emblématiques qui ont contribué au développement du répertoire et ouvert la voie à l’innovation instrumentale. Trois pièces seront ainsi jouées, dont deux fondatrices et historiques, avec l’opportunité pour les élèves de travailler avec Claude Ferrier, l’un des membres de la formation. Avec les étudiants et professeurs – classes de percussion des conservatoires de Nantes, Angers, La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire et la participation de Claude Ferrier, ancien membre des Percussions de Strasbourg. Œuvres de Maurice Ohana, Miloslav Kabelac et Philippe Hurel.

Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://bit.ly/30CWtR2