HOMMAGE A MELINEE ET MISSAK MANOUCHIAN Mende, samedi 16 mars 2024.

HOMMAGE A MELINEE ET MISSAK MANOUCHIAN Mende

à l’initiative du PCF, de la CGT et de la FSU avec le soutien du Conseil départemental de la Lozère.

Sophie Pantel, Présidente du Département, et Serge Gayssot, Secrétaire départemental du PCF, organisent l'événement hommage à Missak et Mélinée Manouchian prévu le samedi 16 mars à Mende, en Lozère :

Sophie Pantel, Présidente du Département, et Serge Gayssot, Secrétaire départemental du PCF, organisent l’événement hommage à Missak et Mélinée Manouchian prévu le samedi 16 mars à Mende, en Lozère :

– à 16 h 45 à la Médiathèque Départementale de Lozère, dévoilement d’une plaque commémorative

– puis à 17 h 45 à l’Espace Événement Georges Frêche

Vous pourrez assister à une conférence avec Katia Guiragossian, Houri Varjabedian et Georges Duffau-Epstein, des chants de la Chorale des Hussards de la République et enfin un spectacle sur la résistance et les textes de Missak Manouchian par le groupe l’Embellie. Une vente-dédicace du livre de Mélinée Manouchian sera proposée. EUR.

Début : 2024-03-16 17:45:00

fin : 2024-03-16

Mende 48000 Lozère Occitanie

