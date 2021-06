Toulouse Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Hommage à l’Occitanie – Déodat de Séverac Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Hommage à l’Occitanie – Déodat de Séverac Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 25 juin 2021-25 juin 2021, Toulouse. Hommage à l’Occitanie – Déodat de Séverac

Bibliothèque d’étude et du patrimoine, le vendredi 25 juin à 12:30

Journée d’inauguration de l’exposition « Midi-Rhapsodie, une exposition musicale » Pianiste occitan aux multiples tournées internationales, Philippe Léogé est reconnu pour son ouverture musicale et ses projets hétérogènes. Pour ce concert en trio, il propose de revisiter en mode jazz le répertoire de Déodat de Séverac. Avec la participation de Philippe Léogé (piano), Denis Léogé (contrebasse) et Jordi Léogé (batterie). Journée d’inauguration de l’exposition « Midi-Rhapsodie, une exposition musicale » Pianiste occitan aux multiples tournées internationales, Philippe Léogé est reconnu pour son ouverture musicale et se Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T12:30:00 2021-06-25T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque d’étude et du patrimoine Adresse 1 rue de Périgord Ville Toulouse lieuville Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse