La Cité des arts de la rue, le mercredi 1 décembre à 18:00

Hommage à Jean-Georges Tartar(e) Avec Gari et l’orchestre On s’en Tape ! Nous, les proches, les compagnons de route, les sœurs, les frères, les amants, les chevalets, les admirateurs, les anonymes, les griots, les forestières, les bâtisseurs des mots, enfin toutes celles et ceux qui ont depuis près de 40 ans emboité les poésies de son verbe serions très heureux de partager cette soirée en hommage à Jean-Georges Facon dit Tartar(e). Mercredi 1er décembre À partir de 18H Dans les locaux de Générik Vapeur à la Cité des arts de la rue, à Marseille Restauration « AAAA – AfriqueAmériqueAsieAilleurs » assurée par Maya et ses marmiton(n)es Bar sur place (pas de CB) « TOUT EST BIEN QUI INFINIT BIEN puisque m’est promis le repos du défunt une sieste infinie dans l’univers sans fin. » Poète-voyageur 1955 – 2021 ♫♫♫ La Cité des arts de la rue 225, avenue des Aygalades, 13015 Marseille Marseille Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T18:00:00 2021-12-01T22:00:00

