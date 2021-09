Solliès-Ville Musée du Vêtement Provençal Solliès-Ville, Var Hommage à Jean Aicard Musée du Vêtement Provençal Solliès-Ville Catégories d’évènement: Solliès-Ville

**Calendrier des manifestations organisées par les Amis de Jean Aicard** **à Solliès-Ville 2021** **Centenaire de la disparition de Jean Aicard (1848-1921)** **19 septembre Journées du patrimoine** : Visites de l’Oustaou de Maurin des Maures 15h 17h. **Mois d’Octobre 2021 à Solliès-Ville : Du 9 au 30** : **Exposition « Jean Aicard Insolite et galerie de portraits ».** Dates et horaires d’ouverture : du jeudi au samedi de 14h à 17h. **Samedi 9 : rencontre aicardienne.** **Samedi 16 : 1er cycle conférences** au Moulin d’Oli 14h 30 Alphonse Karr Ami de Jean Aicard “Les aphorismes d’Alphonse Karr” par Charles-Armand Klein, écrivain biographe. “Violette Bouyer Karr, amie à vie de Jean Aicard” par Françoise Grosjean, présidente de la Société d’études dracénoise. Samedi 2 : lecture de belles pages à l’Oustaou 15h-17h. **Vendredi 29** : Conférence de Monique Broussais à La Londe les Maures. -18h, salle Cassin. ” La Dame de Saint Faust, descendante de Jean Aicard…Entre magie et mystère.” **Samedi 30 :2ème cycle conférences** au Moulin d’Oli 14h30. “Amitié, amours, hérédité…” par les Amis de Jean Aicard, Monique Broussais et Roger Muréna. Salle du Moulin d’Oli rue Jules Ferry 83210 Solliès-Ville Musée Jean Aicard de Solliès-Ville 04.94.33.72.02 Pass sanitaire et masque obligatoires Entrée libre

