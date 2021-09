Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Hockey – Match amical de D1 des Yétis du Mont-Blanc vs Les Eléphants de Chambéry Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Hockey – Match amical de D1 des Yétis du Mont-Blanc vs Les Eléphants de Chambéry
2021-09-12 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-12
Patinoire de Saint-Gervais
67 impasse de la Cascade
Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie EUR Soutenez l’équipe locale, actuellement en division 1, les Yétis du Mont-Blanc, née d’un accord entre l’équipe de Saint Gervais et Megève. tourisme@saintgervais.com +33 4 50 47 76 08 http://www.saintgervais.com/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

