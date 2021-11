Bonnevaux Bonnevaux Bonnevaux, Doubs Hivers d’hier et d’ici – Sortie traces, indices : nature et téléski Bonnevaux Bonnevaux Catégories d’évènement: Bonnevaux

Hivers d’hier et d’ici – Sortie traces, indices : nature et téléski Bonnevaux, 11 décembre 2021, Bonnevaux. Hivers d’hier et d’ici – Sortie traces, indices : nature et téléski Bonnevaux

2021-12-11 14:00:00 – 2021-12-11 16:00:00

Bonnevaux Doubs EUR 0 0 Par Olivier Pollier du CPIE et Haut-Doubs et les auteurs du livre « Le téléski de Bonnevaux, une aventure humaine ».

Partez à la recherche des indices cachés de présence animale en hiver et à la lecture d’un paysage typique du Haut-Doubs, marqué par les activités humaines avec un regard particulier sur les traces laissées par une « éphémère station de ski alpin ».

